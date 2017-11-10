У Трампа предложат Путину разместить на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН

Как информирует replyua.net, в материале пока что не сообщается информация о том, где именно на Донбассе США предлагают разместить миротворцев. Отмечается, что такое предложение обусловлено, в частности, надеждой Берлина и Парижа на то, что российский президент Владимир Путин на самом деле готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки террористов на востоке Украины.
Помимо всего вышесказанного, в издании отмечается, что администрация Дональда Трампа якобы положительно отнеслась к поставкам Украине летального оружия, в частности и противотанковые «Джавелины». В это же время сообщается, что пока что не принято точное время начала их поставки. По имеющейся информации, Вашингтон намерен использовать такие поставки в качестве «рычага» в урегулировании ситуации вокруг Украины. Но есть информация и о том, что в Белом доме опровергли данные о согласии на поставки оружия в Украину.