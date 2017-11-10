Стало известно, из чего будет состоять военная помощь США Украине

В одобренном проекте американского оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине 350 миллионов долларов как помощь на обеспечение безопасности, в том числе средства оборонного летального оружия, передает replyua.net.
Более того, в новом документе предлагается реабилитация в медицинских учреждениях США украинских военнослужащих, получивших ранение, обучение и подготовка медицинских специалистов из Украины в этой сфере, а также усиление воздушных и военно-морских сил Украины. Соответствующую информацию представили в пресс-службе украинского посольства в США.
«В законопроекте санкционируется предоставление Украине летального вооружения для обороны. Также документ предусматривает новые положения, которые позволяют использовать средства оборонного бюджета США на потребности реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских экспертов в этой сфере, а также для усиления возможности воздушных и военно-морских сил нашей страны», — говорится в сообщении.