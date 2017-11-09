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СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Журналіст: для спікерів, які висвітлювали цю тему, є окремий казан у пеклі

Журналіст: для спікерів, які висвітлювали цю тему, є окремий казан у пеклі
За словами журналіста Катерини Рошук, після значного шуму, здійнятого на початку, ця новина пройшла непоміченою. Але вона багато чого може сказати про наше суспільство, - інформує видання replyua.net.

Зокрема, у справі про криваву ДТП у Харкові судом було заарештовано і другого водія, який був за кермом Volkswagen Tuareg. І чомусь ця новина пройшла дуже тихо, жоден спікер МВС не виступив зі звинуваченнями, не виставили світлини підозрюваного з зали суду, не говорять про це у соціальних мережах. Дронов (водій Volkswagen - ред.) , до речі, хоче здатись хворим, а прокуратура звинувачує його в імітації тілесних ушкоджень та від спроб ухилитись від слідства. Дронову інкримінують злочин, передбачений частиною третьою статті двісті вісімдесят шостої КК України – ту ж, що і Олені Зайцевій.

Необдумані дії цих двох на дорозі призвели до того, що п’ятеро людей загинули. Звісно, Зайцевій відразу ж винесли вирок, адже «дівчина за кремом Лексуса з губами», а на другого навіть не звернули уваги. «Він же чоловік, міг і помились за кермом, з ким не трапляється» - зауважували у соціальних мережах. Журналіст підкреслює, що реакція соціальних мереж говорить про наше суспільство дуже багато, а що стосується блогерів та спікерів МВС, які коментували цю тему, а зараз як води в рот набрали, то для них у пеклі вже підготували окремий казан.
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