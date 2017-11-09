Торговля людьми в Украине: в аэропорту Борисполь задержан азербайджанец

В сообщении также отмечается: «Правоохранители установили, что на протяжении последних трех лет задержанный занимался вербовкой и переправкой молодых девушек украинской национальности в ОАЭ, Турцию, обещая им значительные заработные платы за границей. Однако на самом деле, у молодых украинок отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, которые были потрачены на визы и проездные документы, предоставляя услуги сексуального характера, втягивая их тем самым в долговую яму».
Сотрудники правоохранительных органов также задокументировали факт переправки преступников через госграницу Украины еще одной 24-летней девушки. Сейчас стражи порядка подготавливают сообщение для задержанного о подозрении по статье торговля людьми и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.