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Луценко уличил НАБУ в подыгрывани Виктору Януковичу

Луценко уличил НАБУ в подыгрывани Виктору ЯнуковичуЗаявление сотрудников НАБУ об исчезновении средств Януковича из «Ощадбанка» направлены на получение решения суда о спецконфескации, убежден Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет replyua.net, ссылаясь на «112 Украина».

Так, главный прокурор Украины заявил: «Вся активность отдельных детективов Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствует только о единственном – люди в поисках текста решения суда, которое в законном порядке засекречено, а снятие секретности судом не разрешено. Как результат, желание определенных лиц, которые хотят в Лондоне начать процедуру возврата этих средств, получить текст решения суда Краматорска не проходит». В частности он сообщил, что первоначально в эту историю были втянуты представители общественных организаций, которые также добивались этого решения, а теперь к ним присоединились сотрудники правоохранительных органов. Согласно с мнением Юрия Луценко, национальный интерес должен быть выше любых личных интересов.

Луценко подчеркнул: «Не стоит помогать путем изъятия соответствующих документов и вероятной их передачей тем, кто обворовал государство. Я имею версию, что адвокаты НАБУ требуют от Пышного документы, которые могли бы понадобиться для атаки на Украину. Для чего именно они это делают – пусть их руководство разбирается».
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