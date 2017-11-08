В столичном аэропорту совершили нападение на журналистов, снимавших прилет Медведчука из России

Вчера, 7 ноября, в аэропорту «Киев» одетые в балаклавы неизвестные лица совершили нападение на журналистов программы «Схемы», снимавших прилет из Российской Федерации самолета, принадлежавшего лидеру организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал журналист проекта Михаил Ткач. «Буквально только что рядом с VIP-терминалом аэропорта «Киев», постоянно обеспечивающие охрану прилетов и вылетов Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах, пытались помешать исполнению наших законных обязанностей журналистов», - написал Ткач.
В том числе, он подчернил, что злоумышленники «били локтями, толкали, делали подножки». Два раза инициаторы нападения выбивали из рук оператора камеру, отметил журналист. «Наш автомобиль с регистратором был заблокирован с целью помешать съемкам прилета самолета Виктора Медведчука из России и выход из терминала», - добавил он.
Совершившие нападение люди в балаклавах, - это охранники Медведчука, сообщила на своей странице журналист «Схем» Наталья Седлецкая, добавив, что инцидент тщательно зафиксировали.