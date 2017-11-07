В РФ заявили о достаточном количестве войск в аннексированном Крыму

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Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что на территории аннексированного Россией Крымского полуострова была сформирована самодостаточная группировка войск, в состав которой входят база ВМФ и дивизия противовоздушной обороны, о чем сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, пишет replyua.net.В частности российский военный заявил: «В Крыму сформирована самодостаточная группировка войск, которая включает в себя военно-морскую базу, дивизию ПВО, армейский корпус, а также авиационную дивизию». При этом он добавил, что на протяжении последних пяти лет в Южном военном округе была создана общевойсковая армия, ракетная бригада, две мотострелковые дивизии, а также бригада армейской авиации. При этом он отметил, что на баланс армии ПВО и ВВС были переданы 226 новых и усовершенствованных боевых самолетов и вертолетов.Также Герасимов добавил: «Шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», которые имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр», а также тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» пополнился также и Черноморский флот».