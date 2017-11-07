Турчинов заявил об успешном испытании украинских боеприпасов

В частности, пресс-служба СНБО процитировала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины так: «Что наиболее важное, так это то, что испытана была самая дефицитная группа боеприпасов, а точнее – снаряды калибра 152 миллиметров, гранаты для АГС и гранаты (ВОГ), а также 60-миллиметровые мины, предназначенные для новых минометов украинского производства, которые уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины».
Согласно со словами Александра Турчинова, во время стрельб абсолютно все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики. Также Турчинов добавил, что после проведения в ближайшее время госиспытаний и принятия на вооружение армии Украины этих боеприпасов, будет запущено их серийное производство. Турчинов подытожил: «Это невероятно важная тема для усиления обороноспособности нашей страны».