Митинг под Радой: у стен здания парламента собрались сотни активистов

В сообщении отмечается, что некоторые из активистов держат в руках украинские флаги и знамя «Руха новых сил». Собравшиеся под Радой люди общаются, пьют чай, а из акустических систем, которые установлены возле сцены, звучат патриотические песни. Стоит отметить, что полиция также принимает активное участие, но главной их задачей является охрана Рады. Возле всех входов в здание парламента и комитеты ВРУ дежурят группы сотрудников правоохранительных органов. Возле подходов к улице Грушевского опять установили рамки металлоискателей. По состоянию на 10 часов утра, 7 ноября обстановка у Верховной Рады Украины в целом спокойная.
Ранее уже сообщалось, что в конце октября месяца под зданием ВРУ было проведено вече «Всеукраинский сбор за большую политическую реформу». В акции приняли участие партия «Рух новых сил» во главе со своим председателем Михаилом Саакавшили. Тогда экс-губернатор Одесской области призвал к досрочным выборам в Раду и даже внеочередным президентским выборам, а также созвал митинг под парламент на 7 ноября 2017 года.