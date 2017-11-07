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ВРУ согласовала законопроект по рынку электромобилей в Украине, - Омелян

ВРУ согласовала законопроект по рынку электромобилей в Украине, - ОмелянПарламент Украины, 6 ноября 2017 года согласовал общий законопроект по стимулированию прогресса на рынке электрических транспортных средств и их производства, о чем в своем «Фейсбуке» написал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет replyua.net.

В частности чиновник написал: «Большая часть авторов альтернативных проектов закона согласились объединяться для одного универсального закона. В парламент он будет внесен на следующей неделе, а минимальной задачей будет – проголосовать в первом чтении в 2017 году». Омелян также подчеркнул, что Украина имеет шансы получить прогрессивное законодательство, создать необходимые для производства батарей условия. Также мы можем начать создавать запчасти и электрокары и, так сказать, войти в состав клуба будущего.

Министр также добавил: «В ином случае, наша страна превратится в свалку бывших в употреблении транспортных средств. Может быть, знают не все, однако по среднему возрасту автомобилей (19,5 лет) Украина расположилась на втором месте в мире. Первое занимает Куба». Также чиновник выразил уверенность в том, что необходимо не запрещать покупку старых автомобилей, а стимулировать спрос на новый экологически чистый транспорт.
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