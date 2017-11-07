Сильные магнитные бури в ноябре: как защитить свое здоровье

Метеорологи прогнозируют сильные магнитные бури в ноябре, и первая из них начнется уже сегодня, 7 ноября. Как информирует replyua.net со ссылкой на «24 канал», эта магнитная буря продлится до 11 ноября, потом будет перерыв, а 15 ноября произойдет очередная вспышка на Солнце и начнутся новые возмущения.
Медики, в свою очередь, заявили, что метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия еще за несколько дней до начала магнитной бури, поэтому в ближайшие пару недель нужно придерживаться строгого режима дня – больше отдыхать, исключить из рациона вредную пищу и алкоголь, не подвергать организм серьезным физическим нагрузкам.
Медики подчеркивают, что люди из группы риска во время магнитных бурь могут испытывать головокружения, мигрень, у них часто поднимается давление. Не забывайте проветривать помещение, где вы постоянно находитесь, и выходить на свежий воздух – прогулки помогают избавиться от головных болей лучше лекарственных препаратов. Однако и лекарства в такие дни тоже не помешают, если вы страдаете гипертонией или частыми мигренями.