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Главный военный комиссар Львовщины назвал количество уклонистов от службы в армии

Главный военный комиссар Львовщины назвал количество уклонистов от службы в армииОт призыва на воинскую службу во Львовской области уклоняются пятнадцать тысяч человек, о чем заявил главный военный комиссар региона Александр Тищенко на пресс-конференции 6 ноября, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Українські новини».

В частности комиссар заявил: «Во Львовской области пятнадцать тысяч человек уклоняются от призыва, а нам необходимо набрать всего 700». В соответствии с заявлением главного военного комиссара области, больше всего от призыва уклоняются жители города Львова. После завершения призыва, 28 ноября, как обещают в военкомате, на сайте комиссариата будут обнародованы имена и фамилии тех, кто уклонился от призыва. Также предоставлена информация о том, что в настоящее время в области план по призыву выполнен на 60 процентов. Однако в таких районах Львовской области как Радеховский, Дрогобычский, Бусский и Николаевский призыв выполнен на 100 процентов.

Напомним, ранее издание сообщало, что председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что он не видит ничего плохого в том, что военные комиссариаты делают облавы на уклонистов от службы в армии в городе Львове. А Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, в свою очередь отмечал, что полиция не предоставляет никакой помощи военным в проведении этих самых облав.
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