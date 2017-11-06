Главный военный комиссар Львовщины назвал количество уклонистов от службы в армии

В частности комиссар заявил: «Во Львовской области пятнадцать тысяч человек уклоняются от призыва, а нам необходимо набрать всего 700». В соответствии с заявлением главного военного комиссара области, больше всего от призыва уклоняются жители города Львова. После завершения призыва, 28 ноября, как обещают в военкомате, на сайте комиссариата будут обнародованы имена и фамилии тех, кто уклонился от призыва. Также предоставлена информация о том, что в настоящее время в области план по призыву выполнен на 60 процентов. Однако в таких районах Львовской области как Радеховский, Дрогобычский, Бусский и Николаевский призыв выполнен на 100 процентов.
Напомним, ранее издание сообщало, что председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что он не видит ничего плохого в том, что военные комиссариаты делают облавы на уклонистов от службы в армии в городе Львове. А Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, в свою очередь отмечал, что полиция не предоставляет никакой помощи военным в проведении этих самых облав.