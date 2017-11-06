Владельцу авто на еврономерах в Украине присудили большой штраф

В городе Одессе Приморский районный суд принял решение, признающее законным наложение таможенниками Украины штрафа в размере три миллиона гривен владельцу авто на еврономерах, который не уплатил соответствующие таможенные платежи. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Назар Ужвий, который представляет интересы ответчика по указанному административному делу. «Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении исковых требований, иными словами, отменить постановление таможни о взыскании в размере трех миллионов гривен по факту использования транспортного средства на номерах Литвы», - сказал адвокат.
Согласно уточнению Ужвия, гражданка Никандрова, чьи интересы он представляет в суде, обжаловала взыскание трех миллионов гривен, которое таможенные органы наложили по факту использования транспортного средства Cadillac Escalade 2007 года. Транспортное средство зарегистрировали в Республике Литва. На состоявшемся вчера заседании судья Приморского районного суда Одессы Тарасов Андрей Владимирович принял решение отказать в удовлетворении исковых требований истцу.
При этом адвокат заявил, что намерен обжаловать данное решение в пятидневный срок.