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Волкер хочет посетить Донецк и Луганск

Волкер хочет посетить Донецк и ЛуганскАмериканский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что он готов посетить отдельные районы Луганской и Донецкой областей, но только тогда, когда в этих районах будет восстановлен мир, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Волкер, в частности, отметил: «Если будет достигнут мир и безопасность для всех людей на востоке Украины, украиноязычных и русскоязычных, а также для всех остальных, и у нас будет реализация Минских соглашений, то будет восстановлен суверенитет Украинского государства. В таком случае, я готов и хотел бы посетить Донецк и Луганск, чтобы переубедится и посмотреть, как восстанавливаются эти территории».

Согласно со словами американского спецпредставителя, в настоящее время Российская Федерация принимает все решения на временно оккупированных территориях Донбасса. Как результат, Волкер намерен сосредоточить усилия США именно на взаимодействии с российской стороной. Дипломат заявил: «Я уже говорил, что в ОРДЛО решения принимает Россия, и я полагаю, что мне необходимо направить усилия США на это – непосредственно взаимодействовать с Российской Федерацией».
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