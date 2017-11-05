Волкер хочет посетить Донецк и Луганск

Волкер, в частности, отметил: «Если будет достигнут мир и безопасность для всех людей на востоке Украины, украиноязычных и русскоязычных, а также для всех остальных, и у нас будет реализация Минских соглашений, то будет восстановлен суверенитет Украинского государства. В таком случае, я готов и хотел бы посетить Донецк и Луганск, чтобы переубедится и посмотреть, как восстанавливаются эти территории».
Согласно со словами американского спецпредставителя, в настоящее время Российская Федерация принимает все решения на временно оккупированных территориях Донбасса. Как результат, Волкер намерен сосредоточить усилия США именно на взаимодействии с российской стороной. Дипломат заявил: «Я уже говорил, что в ОРДЛО решения принимает Россия, и я полагаю, что мне необходимо направить усилия США на это – непосредственно взаимодействовать с Российской Федерацией».