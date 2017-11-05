ЧП в Первомайске: пьяный охотник выстрелил в девочку, ребенок в коме

Как информирует replyua.net, сообщается, что в одном из поселков 67-летний мужчина возвращался домой с охоты. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент вблизи с одним из домов он встретил группу детей. В сообщении говорится: «Дети в его руках увидели ружье и патронташ с патронами на поясе, после чего начали у него просить пустые гильзы, а мужчина охотно принялся искать их по карманам. Вдруг произошел случайный выстрел, который попал в оба бедра девочки, которая находилась среди группы детей».
Также отмечается, что на момент обследования у охотника в крови было выявлено 0,85 промилле алкоголя. Он задержан. Получившая ранение девочка была доставлена в детское отделение городской больницы, где медики оказали ей первую необходимую помощь. В настоящее время ребенок находится в коме. Правоохранители изъяли с места происшествия охотничье ружье. Сейчас сотрудники местной прокуратуры решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении, после чего суд изберет в отношении него меру пресечения.