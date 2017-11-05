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ЧП в Первомайске: пьяный охотник выстрелил в девочку, ребенок в коме

ЧП в Первомайске: пьяный охотник выстрелил в девочку, ребенок в комеВ Николаевской области в Первомайском районе пьяный охотник выстелил в девочку девяти лет, о чем говорится в сообщении Национальной полиции Украины в регионе в «Фейсбуке». При этом отмечается, что выстрел мужчина сделал случайно, а раненный ребенок в настоящее время в результате ранения находится в коме.

Как информирует replyua.net, сообщается, что в одном из поселков 67-летний мужчина возвращался домой с охоты. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент вблизи с одним из домов он встретил группу детей. В сообщении говорится: «Дети в его руках увидели ружье и патронташ с патронами на поясе, после чего начали у него просить пустые гильзы, а мужчина охотно принялся искать их по карманам. Вдруг произошел случайный выстрел, который попал в оба бедра девочки, которая находилась среди группы детей».

Также отмечается, что на момент обследования у охотника в крови было выявлено 0,85 промилле алкоголя. Он задержан. Получившая ранение девочка была доставлена в детское отделение городской больницы, где медики оказали ей первую необходимую помощь. В настоящее время ребенок находится в коме. Правоохранители изъяли с места происшествия охотничье ружье. Сейчас сотрудники местной прокуратуры решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении, после чего суд изберет в отношении него меру пресечения.
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