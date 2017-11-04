ONUKA отказалась выступать на одной сцене с россиянами только после давления общественности?

В заголовках СМИ вновь произошла просто маленькая декоративная манипуляция «Группа ONUKA в Праге отказалась выступать на одной сцене с русскими». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, честные заголовки должны выглядеть так: «Под давлением возмущенных украинцев группа ONUKA изменила условия выступления в Праге».
По мнению Алексея Голобуцкого, если же говорить откровенно, то, если бы активисты не подняли шум в соцсетях, не подняли, в том числе, волну «что это за «мир-дружба-жвачка» на четвертом году войны?», то группа спокойно бы выступила в Чехии вместе с русскими, и даже аппетит не испортился бы. А потом бы пошла волна критики, но ответ был бы прост – Чехия – это не Россия, а страна ЕС, поэтому отказать европейцам хоть и на одной сцене с русскими было невозможно. Напомним, первой распространила информацию в СМИ о том, что украинская электро-фолк-группа ONUKA отказывается выступать с россиянами менеджер группы Катерина Скуридина, но передовала этому заявлению именно негативная волна в соцсетях.