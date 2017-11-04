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Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт

Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт
Кабмин также прогнозирует возвращение различных тарифов для населения и промышленности. Единые тарифы для бизнеса и населения были предпосылкой программы МВФ. МВФ и экономисты, разбираются в реформах и очень недовольны решением власти в Украине. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский экономист Тимофей Милованов.

По его словам, повышение тарифов и единые тарифы – это важнейшая реформа по борьбе с коррупцией и поддержки независимости Украины от России. Так, за независимость нужно платить. Если мы хотим дешевый газ, то тогда, пожалуйста, обратно в Россию. Дешевый газ приведет к бюджетному дефициту, уменьшение бюджетных инвестиций и социальных программ, и со временем инфляции и девальвации курса. В 2014-2015 годах, Украина едва не обанкротилась из-за «дешевого» газ.

Эксперт отметил, что, кроме того, Украина ни разу за 25 лет независимости не смогла выполнить обещания в отношении повышения цен на газ по программам МВФ. Если и на этот раз правительство не выполнит обещания, то международные агентства, инвесторы, и дипломаты поймут, что принципиально Украина не изменилась. По мнению Милованова, требования МВФ нужны, прежде всего, обычным украинцам, чтобы наша экономика стала менее больной. Если не выполнять соглашение с МВФ, то следующие поколения будут платить дважды – через неразвитую экономику и через более высокие проценты или инфляцию.
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