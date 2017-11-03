Россия прекратила сотрудничество с Украиной в сфере ТВ

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится, что Министерство иностранных дел России объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украинским государством о сотрудничестве в сфере радиовещания и телевидения. В частности в сообщении говорится: «Действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания, которое было подписано в российской столице Москве, 23 октября 2000 года, полностью прекращено с 21 октября текущего года».
Насколько известно, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране начнут действовать квоты на украинский язык на телевидении. Тогда гарант Конституции заявил: «В ближайшее время заработают квоты на украинский язык на телевидении Украины».