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МИД Сербии может выслать из страны посла Украины

МИД Сербии может выслать из страны посла УкраиныПосол Украины в Сербии Александр Александрович получил негативную оценку от сербского МИДа в результате озвученного им заявления о полной подчиненности Белграда Москве. МИД Сербии даже пригрозил дипломату последствиями за это, о чем сообщает РТС со ссылкой на госсекретаря МИД Сербии Ивица Тончева.

Как информирует replyua.net, по словам сербского чиновника, скандальное интервью Александровича, причем не одно, могут демонстрировать то, что деятельность посольства Украины в Сербии все активнее предпринимает попытки ухудшить отношения Сербии и Российской Федерации. Также Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, а «украинский посол в Сербии, наверняка, забыл об этом».

Также госсекретарь МИД Сербии добавил: «Не имея никаких обоснованных утверждений, украинский дипломат заявил о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке госпереворота в Черногории… Естественно, Александрович не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. Хорошо, что интервью не было дольше, ведь вероятней всего, Сербия была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, естественно, в сотрудничестве с Москвой». Тончев отметил, что если со стороны посла Украины в Сербии и дальше будут подобные высказывания, что является выходом за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях, то правительство Сербии применит «обычные для таких ситуаций» шаги.
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