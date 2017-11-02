МИД Сербии может выслать из страны посла Украины

Как информирует replyua.net, по словам сербского чиновника, скандальное интервью Александровича, причем не одно, могут демонстрировать то, что деятельность посольства Украины в Сербии все активнее предпринимает попытки ухудшить отношения Сербии и Российской Федерации. Также Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, а «украинский посол в Сербии, наверняка, забыл об этом».
Также госсекретарь МИД Сербии добавил: «Не имея никаких обоснованных утверждений, украинский дипломат заявил о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке госпереворота в Черногории… Естественно, Александрович не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. Хорошо, что интервью не было дольше, ведь вероятней всего, Сербия была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, естественно, в сотрудничестве с Москвой». Тончев отметил, что если со стороны посла Украины в Сербии и дальше будут подобные высказывания, что является выходом за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях, то правительство Сербии применит «обычные для таких ситуаций» шаги.