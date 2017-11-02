В Украине заканчивается вакцина от полиомиелита

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили о том, что в пяти украинских областях закончилась вакцина от полиомиелита, передает replyua.net. В Минздраве также прокомментировали ситуацию, отметив, что причиной дефицита препарата стало то, что запрос на закупку был сформирован неправильно.
«Мы дозаказали эти вакцины. Учитывая длительный цикл производства (18–24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять определенное время», - подчеркнули в министерстве. Когда партия вакцины поступит в Украину, пока неизвестно, однако в Минздраве уверяют, что уже консультировались с ЮНИСЕФ, и закупка вакцины против полиомиелита для Украины была поставлена в приоритетные задачи.
Напомним, что год назад в Украине были зарегистрированы два случая полиомиелита. В ВОЗ тогда заявили, что причиной заболевания стало отсутствие вакцин в стране. По состоянию на конец прошлого года Украина занимала последнее место в мире по уровню плановой вакцинации.