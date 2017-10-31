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СМИ сообщили об обысках НАБУ у сына Авакова

СМИ сообщили об обысках НАБУ у сына АваковаДва независимых друг от друга источника сообщили «Украинской правде» об обысках в семье руководителя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, которые осуществляются сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как информирует replyua.net, обыски проводятся в рамках расследования по рюкзаках, которые Министерство внутренних дел Украины закупило в конце 2014 года и начале 2015-го. В свою очередь руководитель пресс-службы Авакова Наталья Стативко в комментарии «Украинской правде» заявила: «Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию, лучше пусть НАБУ это сделает». В настоящее время средства массовой информации пытаются получить официальный комментарий в НАБУ, главы МВД, а также у сына Арсена Авакова – Александра.

Насколько известно, в феврале 2015 года Министерство внутренних дел заключило договоры с ООО «Днипровенд» на пять тысяч рюкзаков, общая стоимость которых составляла 2 миллиона и 100 тысяч гривен. А уже через полгода, в июне месяце, в эфире появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки были приобретены через предприятия, которые контролирует Арсен Аваков. В июле того же года генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по «рюкзаках Авакова». В итоге в апреле 2016-го, «пройдя дорогу» через военную прокуратуру это дело поступило в Национальное антикоррупционное бюро.
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