СМИ сообщили об обысках НАБУ у сына Авакова

Как информирует replyua.net, обыски проводятся в рамках расследования по рюкзаках, которые Министерство внутренних дел Украины закупило в конце 2014 года и начале 2015-го. В свою очередь руководитель пресс-службы Авакова Наталья Стативко в комментарии «Украинской правде» заявила: «Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию, лучше пусть НАБУ это сделает». В настоящее время средства массовой информации пытаются получить официальный комментарий в НАБУ, главы МВД, а также у сына Арсена Авакова – Александра.
Насколько известно, в феврале 2015 года Министерство внутренних дел заключило договоры с ООО «Днипровенд» на пять тысяч рюкзаков, общая стоимость которых составляла 2 миллиона и 100 тысяч гривен. А уже через полгода, в июне месяце, в эфире появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки были приобретены через предприятия, которые контролирует Арсен Аваков. В июле того же года генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по «рюкзаках Авакова». В итоге в апреле 2016-го, «пройдя дорогу» через военную прокуратуру это дело поступило в Национальное антикоррупционное бюро.