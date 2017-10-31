Лавров прокомментировал слова Волкера о миротворцах на Донбассе

Как информирует replyua.net, Лавров заявил: «Помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые могли бы повысить безопасность с теми шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Такая работа проводится. И о очень надеюсь на то, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают в нормандском формате Россия, Украина, Франция и Германия, не помешают подготовке этой дорожной карты».
В это же время Лавров подчеркнул, что американские власти используют Крымский полуостров и Донбасс как удобный повод для конкурентной борьбы. Он подчеркнул: «Крым, ровно как и Донбасс – это удобный повод для наших коллег из США заниматься недобросовестной конкурентной борьбой, а также способ подрывать позиции своих конкурентов». Касательно антироссийских санкций, Сергей Лавров заявил: «Мы не будем, мы не можем просить об их снятии, тем более, что нам говорят, что «вы сделайте что-нибудь хорошее и тогда у нас будет предлог снять санкции».