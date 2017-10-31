Гриневич рассказала, когда Венецианская комиссия предоставит выводы о законе «Об образовании»

Венецианская комиссия предоставит свои выводы относительно закона Украины «Об образовании» приблизительно 11 декабря. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью телеканалу «112.Украина» озвучила глава Министерства образования Украины Лилия Гриневич. Она уверена, что в рекомендациях не будет каких-либо противоречий интересам Украины. «Я думаю, такого не произойдет. Мы передали все наши аргументы в комиссию», - сказала министр. Отметим, что сегодня, 31 октября, Гриневич проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии.
Депутаты Верховной Рады Украины 5 сентября во втором чтении и в целом проголосовали за закон «Об образовании», который официально вступил в силу 28 сентября. Документом вводится 12-летнее школьное образование и должность образовательного омбудсмена, а также расширяется использование украинского языка в обучении. О своей обеспокоенности относительно языковой статьи в законе выразили власти Румынии, Венгрии, Молдовы, Польши, России, а также Болгарии и Греции.
12 октября в ПАСЕ была принята резолюция, авторы которой выразили обеспокоенность новым украинским законом «Об образовании». В документе отмечается, что новый закон будет в значительной мере ущемлять права национальных меньшинств.