Убийство Амины Окуевой: стало известно о пророческих словах добровольца АТО

На своей странице в соцсети Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил, что Амина Окуева, народный герой и доброволец АТО, погибшая вчера недалеко от Киева в результате диверсии, осознавала, что она в серьезной опасности, а также что у нее ее буде никогда детей и нормальной семьи, передает replyua.net. Со слов Бутусова, Амина Окуева ни единой минуты не могла жить без своего супруга – Адама Осмаева, и три раза ему спасала жизнь: вытянув его в Одессе от выдачи его России, когда ранила нанятого Москвой киллера, и вчера.
«Женщина-Воин, настоящий и чистый как кристалл патриот. Амина мне говорила со спокойствием и без пафоса: «У меня не будет детей, я не буду заниматься домашними делами. Моя жизнь посвящена борьбе за свободу Украины и Ичкерии. Мой выбор осознанный, и я не боюсь смерти, это в руках Аллаха. Я боюсь только одного — что не успею сделать все, что в моих силах»», — пишет Бутусов.
Также журналист отметило, что после первого покушения на Амину и Адама в Киеве он не решился добавить этот абзац в интервью о происшествии — убрал из текста. «Я был уверен, что все-таки придет день, когда Амина все-таки решит создать обычную семью с Адамом, что все же у них будут их общие дети, необыкновенные, я говорил ей не спешить с такими словами. Но ее ответом было покачивание головой молча, без улыбки», — отметил Бутусов.