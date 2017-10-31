Осмаев: «О себе не думаю. Они стреляли Амине в голову»

Адам Осмаев, муж Амины Окуевой, заявил о том, что его жена – боец АТО и чеченский доброволец – отдала свою жизнь за свободу украинского и чеченского народов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, Осмаев также подчеркнул, что о своем ранении он не думает. По словам Осмаева, убийцы стреляли Амине в голову из автоматического оружия, и она скончалась сразу. Дмитрий Булатов, друг Амины и Адама, сразу после убийства рассказал, что они уже больше месяца знали, что может быть совершено покушение, поэтому придерживались мер безопасности, но это не помогло.
«Во-первых, они старались как можно меньше общаться по телефону. Во-вторых, менять маршруты, наличие оружия обязательно, проверка этого оружия, постоянная подготовка, мы выезжали, готовились. Адам научил меня пользоваться пистолетом, он владеет им очень хорошо. Он заставлял Амину тренироваться. Также он очень внимательно наблюдал, едут ли за ним, когда он ехал на машине», - заявил Булатов.