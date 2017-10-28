На крок далі від РФ: в Україні запрацювало нове газове родовище

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Чергова приємна подія сталась на Львівщині, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований порталом «Український інтерес».Так, як повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, у регіоні почало працювати нове родовище природного газу. Інвестори вклали у проект дев’яносто п’ять мільйонів гривень. Родовище розташоване поблизу села Городківка і було назване Бистрицьким. Заступник очільника Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський назвав цю подію «черговою цеглинкою в побудову благополуччя нашої країни» і свідчення того, що і представники громадськості, і бізнесмени вважають інвестиційний клімат області позитивним.За попередніми оцінками, запаси родовища становлять близько шестиста мільйонів кубометрів газу. Дві свердловини за планованими показниками повинні давати до сімдесяти тисяч кубометрів газу на добу. Видобутий газ буде постачатись на промислові підприємства по всій Україні. На наступний рік заплановано проведення нових пошукових робіт. Крім того, передбачається, що буде пробурено ще чотири розвідувальних свердловини. Це дозволить довести добовий видобуток до ста п’ятдесяти-двохсот тисяч кубічних метрів на добу.