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Для развлечения: в центре Харькова студент начал стрелять c балкона

Для развлечения: в центре Харькова студент начал стрелять c балкона
В городе Харькове молодые люди, желая развлечься, начали стрелять из пистолета. Как передает replyua.net, соответствующее видео «веселья» на своей странице в Instagram опубликовал один из парней, информирует местное издание «Город Х». Известно, что местом данного происшествия стала одна из квартир дома, который находится по улице Пушкинская, 54. Парень, чье имя не сообщается, вышел на балкон и устроил пальбу. Стоит отметить, что пистолет напоминает боевой или травматический ПМ, при стрельбе из него вылетали гильзы.

Скорее всего, парень, открывший стрельбу, является студентом ХНУ им. Каразина. Он не первый раз публикует фото, видеоматериалы, на которых он запечатлен с оружием. В том числе, 10 октября он выложил на своей странице фотографию с пистолетом под одним из деканатов ХНУ. По состоянию на сегодня парень закрыл свой аккаунт в Instagram.


Журналисты издания сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Харькова уже проинформированы о стрельбе, там пообещали, что комментарии относительно данного инцидента появятся позже.
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