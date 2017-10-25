Пьяный мужчина поджег дом собственной матери

Как сообщает replyua.net, происшествие случилось в Хмельницкой области. Злоумышленник уже не раз задерживался правоохранительными органами за асоциальное поведение, насилие в семье и различные кражи. Мужчина в жизни ни разу не работал, жил всегда со своей мамой и часто употреблял алкогольные напитки. Из-за этого у семьи часто возникали конфликтные ситуации и скандалы.
В очередной раз, вернувшись домой пьяным, мужчина начал скандалить со своей матерью. Уходя от конфликта, пенсионерка быстро собралась в гости к соседям, в надежде, что сын успокоится и ляжет спать. Но случилось совсем иначе: мужчина в гневе просто поджег их общий дом, чтобы отомстить матери за этот побег.
В результате целенаправленного поджога сгорели две комнаты и крыша, а также была повреждена веранда. Но пожарным все-таки удалось сберечь часть дома, и пенсионерке не нужно думать, где теперь жить. Теперь непутевому сыну из-за страсти к алкоголю грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. По данному делу продолжается следственные действия, но уже и так понятно, что мужчина вряд ли выйдет сухим из воды. Этот случай лишний раз доказывает, что алкогольная зависимость приносит вред не только организму, а и отношениям с близкими людьми.