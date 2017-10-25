ЧП в Мариуполе: в городе похитили двух парней, одного закатовали до смерти

Как информирует replyua.net, в сообщении ведомства говорится: «В Донецкой области в городе Мариуполе двое мужчин 24 и 25 лет вместе со своими сообщниками, применяя физическое насилие и слезоточивый газ, похитили двух мужчин 21 и 19 лет. Преступники затолкали молодых людей в автомобиль, после чего привезли их на территорию заброшенного завода. Потом преступники били похищенных руками и ногами, палкой и даже прикладом охотничьего оружия по разным частям тела. При всем этом злоумышленники угрожали потерпевшим убить их. Нападавшие накрывали жертвам лицо тканью и поливали водой, тушили об их тела подожженные сигареты, а одному из похищенных прострелили ногу».
Также стражи порядка в своем сообщении отмечают, что преступники делали все возможное для того, чтобы выбить из молодых парней признания вины на счет незаконного сбыта наркотических средств непосредственно ими и другими лицами. Оба пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения. У одного из похищенных эти травмы оказались несовместимы с жизнью, и он умер. В настоящее время похитители задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.