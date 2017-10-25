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Участник смертельного ДТП в Харькове выступил с громким заявлением о вине Зайцевой

Участник смертельного ДТП в Харькове выступил с громким заявлением о вине Зайцевой
Геннадий Дронов, водитель автомобиля марки Volkswagen Touareg который стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове 18 октября, на официальном уровне озвучил свою версию того, что произошло, и назвал виновной Елену Зайцеву, находившуюся за рулем Lexus. Как передает replyua.net, соответствующее заявление водителя на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Сергей Перепелица.

По словам Дронова, до того, как произошла авария, он двигался на зеленый свет светофора и перед выездом на перекресток убедился в безопасности переезда улицы Сумской.


«Я успел убедиться в безопасности переезда улицы Сумской, посмотрел по сторонам, и во время этого – автомобиля Lexus не было в поле зрения. Затем я начал ехать к перекрестку и сосредоточился на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Это все так быстро произошло, что я даже не понял этого. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я его не видел, и не мог видеть, так как Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Также его не было, когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды», - заявил Дронов.
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