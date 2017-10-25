Эксперт: от встречи Порошенко с Волкером не стоит ожидать ничего нового

В интервью журналистам издания «Апостроф» эксперт Николай Капитоненко заявил, что предстоящая встреча украинского президента Петра Порошенко со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкеров не принесет какого-либо прорыва относительно прекращения на Донбассе военных действий, сообщает replyua.net. По его словам, тема встречи будет состоять из двух векторов.
«Один из них представили общественности, в нем прописаны идеи о временных международных администрациях, миротворческом контингенте ООН, расширении миссии ОБСЕ и т.д. Обществу нужно показать, что проводятся обсуждения, выдвигаются определенные идеи. Но не стоит забывать о второй плоскости, в которой и Волкер, и Порошенко, и все остальные, кто участвует, осознают тупиковость всех озвученных идей относительно Донбасса, и что создания зоны возможных общих точек или решений, совпадения интересов между позициями России и Украины ждать не стоит», - сказал Капитоненко.
Он также добавил, что стороны должны создать зону, которая даст возможность решить главные противоречия. Но эксперт сомневается, что кто-то пойдет на такой шаг, поскольку их интересы несовместимы.