Собчак: «Крым - это Украина. Точка»

Как сообщает replyua.net, согласно со словами Ксении Собчак, российская аннексия Крымского полуострова – это ничто иное, как нарушение Будапештского меморандума. Также она подчеркнула: «С точки зрения международного права Крым – это Украина. Точка. А потом уже нужно вести разговоры».
В это же время она подчеркнула, что Украинское государство является важнейшим партнером Российской Федерации, и с ней следует вести переговоры. Также возможный кандидат на пост президента России отметила необходимость определения списков осужденных по политическим мотивам украинских и российских граждан. Журналистка утверждает, что после этого необходимо договариваться об их свободе. Как ранее уже сообщалось, Ксения Собчак объявила о намерении идти на выборы президента России в 2018 году. Она намерена выступить в роли «кандидата «Против всех».