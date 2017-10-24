В Украине «пахнет» силовым переворотом, - Луценко

Как информирует replyua.net, в частности генеральный прокурор Украины заявил, что «существуют основания в Украине для проведения мирного протеста. Власть имеет ряд ошибок, а жизнь украинцев в это же время достаточно сложная. Однако право на мирный протест не означает того, что есть основания на подготовку силового переворота, который был затеян небольшой кучкой людей, примерно 150-200 людьми, объявившими себя единственными праведниками и требовавшими от государства делать то, что хотят они. При этом финансирование этих людей идет из-за границы».
В это же время главный прокурор Украины заявил, что «в свое время» он докажет, что все активисты, присутствующие на акции протеста финансируются из-за границы. Откуда конкретно и кто именно финансирует их для дестабилизации ситуации в Киеве, Юрий Луценко не уточнил.