Ушла из жизни известная украинская телеведущая

В понедельник, 23 октября, скончалась Ирина Алцибеева, ресторанный критик и известная украинская телеведущая. Как передает replyua.net, это печальное известие было обнародовано коллегами телеведущей на странице Food and Misic в Фейсбуке.
«Ушла Ира. Яркая, самобытная, неутомимая. Первый в Украине гастрономический журналист. Упокойся с миром, дорогая. Светлая память», - сообщили коллеги телеведущей. Причину смерти Ирины они не указали. Алцибеева долгое время была ведущей многих кулинарных программ: «Блюдо от Ирины», «Ресторанные новости», «Встретимся вечером», а позже стала шеф-редактором рубрики «Ревизор» в интернет-издании TastesGood.
Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.