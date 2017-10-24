Досрочных выборов в Украине не будет, - Порошенко

Как информирует replyua.net, такое заявление гарант Конституции Украины озвучил во время заседания Совета регионального развития. В частности украинский лидер заявил, что нашей стране и так осталось менее года до начала планового избирательного процесса, а внеочередные выборы неминуемо приведут к паузе в «реформах» власти. Также глава государства отметил: «До начала запланированного избирательного цикла в Раду и президента осталось и так меньше года. Как я говорил уже всем девять месяцев тому назад, что никаких в нашей стране досрочных выборов быть не может. Каждому из нас нужно использовать такой период максимально эффективно».
В это же время он высказал благодарность украинскому парламенту, который проголосовал за образовательную, медицинскую, а также пенсионную реформы. По словам Петра Порошенко, эти изменения, которые начали внедряться в Украине имеют чрезвычайно важное значения для движения нашей страны вперед.