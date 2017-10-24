Нусс: покушение на Порошенко во время его визита в Авдеевку – это фейк

Как передает replyua.net, вчера ФСБ распространила фейковую провокационную информацию «о готовящемся покушении на президента Порошенко во время его визита в Авдеевку и ликвидацию двоих боевиков». По словам украинского политического аналитика и блогера Павла Нусса, это фейк. Вчера СБУ на своем официальном ресурсе разместила опровержение этой «информации».
Как сообщил аналитик, к распространению фейка причастны российские спецслужбы, сообщение рассылалось в СМИ с анонимной почты, «почты-клона» якобы «СБУ». Цель провокации проста – обострение внутриполитического противостояния в нашей стране, навязывание страха, паники в обществе и в политических кругах. Павел Нусс подчеркивает, что покушения на президента не было во время его визита в Авдеевку. Хотя и, уже более трёх лет именно Порошенко является основной целью пророссийских боевиков и российских террористов, как Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и без преувеличения главный военно-политический противник агрессивного Путина.
Павел Нусс предполагает, что угрозы покушения на президента во время его визитов на фронт и прифронтовые территории существуют регулярно, но Верховный главнокомандующий не страдает паранойей, не боится посещать солдат украинской армии. Аналитик подчеркивает, что сейчас наступает горячий период возобновления информационных провокаций и атак на Украину со стороны России. Эти попытки происходят «благодаря» попыткам сил реванша Саакашвили, Тимошенко, Гришина, Зимина и прочих приспособленцев, которые делают все для того, чтобы дестабилизировать Украину, и в этот кризисный период времени, по расчетам российских спецслужб Украина уязвима.