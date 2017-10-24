Президент пожаловался на работу СМИ: «Ориентированы на негатив»

Украинский президент Петр Порошенко, выступая вчера перед участниками Совета регионального развития, рассказал о своих негативных впечатлениях от работы средств массовой информации, отметив, что журналисты не спешат сообщать обо всех положительных изменениях, которые происходят в Украине, сообщает replyua.net.
«С сожалением приходится констатировать, что информационное поле нашей страны в определенной степени ориентировано на негатив. Порой для того, чтобы информация о положительном событии появилась в эфире , ленточку должен перерезать высокопоставленный чиновник, иначе о событии просто промолчат. Даже я не всегда могу этому помочь», - сказал Порошенко.
В качестве примера глава государства рассказал, что недавно он в одной из западных областей открывал довольно большое предприятие, которое отрывает тысячи и тысячи рабочих мест. «Для двух центральных каналов это было неинтересно. И мне сообщили, что они не упомянули об этом в сюжете. Позже выяснилось, что с точки зрения редакторов это была бы реклама. И инвестору, который создает тысячи рабочих мест, необходимо за эту рекламу заплатить», — сказал Петр Порошенко.