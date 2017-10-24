В Украине повысились тарифы на мобильную связь

Украинский оператор сотовой связи Vodafone повысил цены на популярные тарифы Red XS и Light+ , информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА.
Light+ будет стоить сорок гривен в месяц (повышение составит пять гривен), помимо этого, звонки на номера других операторов будут стоить не 25, а 50 копеек в случае, если дневной или месячный пакет будут исчерпаны. На прежнем уровне останется плата за дневной безлимит на звонки на номера Vodafone (две гривны), однако с 30 октября плата будет сниматься ежедневно, вне зависимости от использования.
Red XS подорожает еще больше – на десять гривен в месяц, и теперь абонентская плата достигнет 50 гривен. Стоимость звонков на другие сети вне пакета вырастет вдвое - до 0,50 гривен за минуту. Объем доступного интернет-трафика также увеличится в два раза – до 2 ГБ.