Поддержка Гройсмана среди населения увеличилась на 50%, - опрос

Согласно цифрам из исследования Центра им. Разумкова, деятельность премьер-министра Украины поддерживают четверо из десяти избирателей, 6% полностью, еще без малого 34% «отдельные действия». При этом поддерживающих Гройсмана полностью за полгода, с апреля, стало больше на 50%. И если в апреле ему не доверяло шестеро из десяти избирателей, то к осени один из них резко поменял точку зрения, и противников премьера осталось только пятеро из каждого десятка, 50,8%. Ну и слегка поползли вверх показатели Кабмина в целом – притом здесь как раз больше выросли показатели «поддержки отдельных действий». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, скорее всего, именно так повлияли на рейтинг принятие пенсионной реформы и увеличение размера выплат. Хотя СМИ старательно распространяли «блиц-опросы простых пенсионеров», где 10 из 10 с большим или меньшим возмущением заявляли «да, зачем нам это повышение пенсий!», «мне увеличили пенсию вдвое – но мне это не нужно!». Последнее – особенно часто встречающийся вариант, несмотря на очевидную абсурдность.
Алексей Голобуцкий отмечает, что на камеры респонденты рассказывают одно, а в реальности увеличение пенсий оценили все, притом независимо от суммы надбавки. Да, на 11-е октября увеличение только анонсировали, запустили его на 1,5-2 недели позже, уже после парламентского голосования, но обвинения СМИ в адрес Гройсмана еще с начала сентября, что это он лично продавливает пенсионное законодательство в парламенте, в итоге убедило граждан, что увеличение пенсий – заслуга именно премьера, что и отразилось на цифрах рейтинга.