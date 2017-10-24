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Опрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Опрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?
Социологи Центра Разумкова провели новый опрос в Украине, и результаты этого опроса свидетельствуют о том, что президента страны Петра Порошенко поддерживают только 24,8 процентов украинцев, а больше половины граждан не доверяют главе государства, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, более половины респондентов заявили о том, что не поддерживают ни президента, ни Кабмин, ни Верховную Раду. Опрос проводился в начале октября этого года. 68 процентов респондентов заявили, что потеряли доверие к Петру Порошенко, и только 24 процента заявили о том, что поддерживают главу государства. Кабинету министров доверяют только 19,8 процентов, а 73 процента ответили отрицательно. Недоверие Верховной Раде высказали более 80 процентов опрошенных, и лишь 13,8 процентов признали, что по-прежнему поддерживают ВР.

В отчете также отмечается, что действия Порошенко поддерживают 6,7 процентов опрошенных, отдельные его действия поддерживают 35,2 процента, а не поддерживают - 50,4 процентов. Больше всего не поддерживают действия Верховной рады - 61,6 процентов - и Нацбанка - 63,5 процентов.
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