Супрун рассказала о нюансах выбора семейного врача

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения, заявила о том, что благодаря медицинской реформе пациенты больше не будут привязаны к лечебным учреждениям по месту прописки и смогут выбрать любого семейного врача, передает replyua.net со ссылкой на телеканал ATR.
«Можно приехать из Крыма в Херсонскую, Николаевскую или Одесскую область, или в Киев, Львов, записаться к своему врачу, и с тех пор пользоваться медицинской реформой. И все. Можно выбрать любого врача в любой точке Украины, и этот врач получает напрямую средства за этого пациента. Не как сейчас, когда из госбюджета распределяются средства на область, дальше на районы и т.д», - заявила и. о. министра.
Также Супрун отметила, что договор со своим лечащим врачом может быть заключен уже во время самого первого осмотра. Напомним, что каждый украинец сможет выбрать любого врача, и тот не имеет права отказаться. Исключение может быть лишь в том случае, если к специалисту записаны более двух тысяч пациентов.