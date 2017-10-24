В России без вести пропали два украинца, - СМИ

Как информирует replyua.net, родственники и друзья пропавших предоставили информацию, что 25-летний житель Днепра Александр Бабинец принял решение автостопом поехать в отпуск в Грузию вместе с 28-летним Сергеем Велевым, который ранее уже неоднократно осуществлял походы по Украине. Буквально через каждые три дня украинцы выходили на связь и рассказывали, что их достаточно радушно принимали в России, Казахстане и Чечне.
По всем ориентировкам ребята выехали из Грузии 30 сентября. Они направились на Украину коротким путем – по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край Российской Федерации. Они хотели въехать на родину через Харьковскую область, проехав Белгород России. 7 октября этого года ребята выходили на связь последний раз. Тогда они были вблизи с российским Ростовом-на-Дону. В свою очередь мать Александра Елена предоставила информацию, что ее сын сбросил ей геолокацию, и с этого становилось ясно, что он был возле населенного пункта Павловская. Женщина обратилась в местную полицию и в посольство Украины в РФ. Ведущий это дело следователь заявила, что после получения копии загранпаспорта Александра из райотдела ДМС будет предоставлена возможность подать Бабинца в международный розыск.