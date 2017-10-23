Скандал в Интернете: в одном из супермаркетов в Броварах продают игрушки с российской военной символикой

В социальной сети Facebook разгорелся скандал. Как передает replyua.net, его причиной являются фотографии детских игрушек с символикой Российской Федерации, которые можно купить в свободной продаже в строительном гипермаркете «Эпицентр» в Броварах Киевской области. Фотографии соответствующего содержания опубликовала местная жительница Татьяна Стащук.
По ее словам, две недели назад в отделе детских товаров женщина и члены ее семьи увидели модели автомобилей с флагами России, надписями «спецназ», «вооруженные силы», «ОМОН» и т. д. «Я сразу же сделала замечание продавцу. Тот забрал игрушки, бросив сухой комментарий: «Да, спасибо, хорошо», - рассказала Татьяна Стащук. Также она добавила, что когда через неделю она пришла в супермаркет, количество товаров, которые были изготовлены в стране-агрессоре, выросло в несколько раз. В ответ на замечание продавцы только развели руками.
«Мы опять обратились к продавцам ,и в ответ услышали, что они не отвечают за товар. Обратились к администратору. Ответ тот же: «За товар не отвечаем, в продаже то, что прислали». Окей. Зовите кого-то, кто хоть за что-нибудь здесь отвечает! Потому что здоровенный супермаркет, а главного не найдешь», - написала жительница Броваров.