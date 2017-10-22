Україна може опинитись у епіцентрі міжнародного скандалу

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Україна черговий раз може опинитись у самому центрі міжнародного скандалу. Цього разу йдеться про затримання казахської журналістки, - інформує видання replyua.net з посиланням на «Еспресо».Так, опозиційна казахська журналістка Жанара Ахмет на початку поточного року розмістила на персональній сторінці в Фейсбук заклики до громадськості приходити на судові процеси над опозиційними політиками. Через це її почали переслідувати казахські спецслужби, порушивши щодо неї цілу низку адміністративних проваджень. Жінка не стала чекати поки її запроторять за грати і втекла до України. З березня цього року вона проживає в нашій державі разом зі своєю дев’ятирічною дочкою.Тим не менш, казахські правоохоронці не здались і почали вимагати від України видачі Ахмет, посилаючись на Договір про правову допомогу. Наразі передбачається, що долю жінки має вирішити суд. Адвокат Ахмет, Владислав Грищенко наголошує, що жінку переслідують за її політичну діяльність, а тому її не можна передавати у Казахстан. Крім того, вона вже подала прохання про надання політичного притулку. Додатковим аргументом є те, що у разі, якщо Ахмет зараз ув’язнять, її дев’ятирічна дочка залишиться без нагляду, адже у журналістки немає родичів на території України.