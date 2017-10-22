Названа дата приезда Волкера в Киев

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, снова посетит Киев – поездка запланирована на 27 октября. Как передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА, об этом рассказал источник в Министерстве иностранных дел Украины.
«Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине», - сообщил источник. Кроме того, стало известно, что новые темы переговоров возникли сразу после того, как прошла встреча Волкера с Владиславом Сурковым, помощником российского президента. Помимо этого, отмечается, что спецпредставитель планирует провести еще одни переговоры с Сурковым после своего визита в Киев. Волкер уже несколько раз встречался с помощником российского президента.
Последние переговоры состоялись в начале октября в Белграде. Тогда встреча завершилась без достижения конкретных договоренностей. Напомним, что спецпредставитель США усомнился в целесообразности отправки миротворческих сил на Донбасс. Он считает, что миротворцы разделят Украину.