«Крым признали российским во всем мире»: сотрудник «Приватбанка» просветил клиента

Сотрудники «Приватбанка», который является собственностью государства, считают временно оккупированный Крым территорией Российской Федерации и утверждают, что этот факт признали во всем мире. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала волонтер Ольга Минчик. По ее словам, заявление соответствующего содержания озвучил один из так называемых персональных банкиров ПБ в ходе общения с клиентом — временным переселенцем после того, как ему заблокировали возможность пополнения карты.
«Сенсация! «Приватбанк» считает, что Крым – это Россия! Представители «Приватбанка» открыто рассказывают клиентам о том, что уже «во всем мире уже признали Крым российским». Вот такие талантливые специалисты. Такой вот государственный банк», – сообщает Минчик.
В конце июля текущего года Екатерина Рожкова, являющаяся заместителем председателя Национального банка, заявила, что до национализации «Приватбанк» был финансовой пирамидой. «Банк до национализации не располагал ресурсами для возврата вкладов. «ПриватБанк» являлся финансовой пирамидой», — отметила она.