В отношении Розенблата открыто новое уголовное дело, - НАБУ

В сообщении в частности говорится: «Законность оснований получения народным избранником Бориславом Розенблатом дипломатического паспорта, который был изъят следователями НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства».
Все сведения о начале расследования детективы Национального антикоррупционного бюро Украины были внесены в ЕРДР сегодня, 20 октября. По предварительной информации, новое уголовное дело против Розенблата соответствует части 1 статьи 366 УК Украины. Как ранее сегодня уже сообщалось, Борислав Розенблат пытался вылететь из территории Украины в Германию. Примечательно, что он собирался сделать это в то время, когда официально он должен был находиться в стационаре одной из больниц Житомира.