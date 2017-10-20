В Украине изменятся правила продажи подержанных авто

Владислав Криклий, руководитель сервисного центра МВД, заявил о том, что скоро в онлайн-режим будут переведены регистрация автомобиля, а также выдача удостоверений водителям, помимо этого, будут введены наказания в отношении владельцев автомобилей, которые отматывают спидометры авто с пробегом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, по словам Криклия, цены на авто с пробегом 300 тысяч км и 100 тысяч км совершенно разные, и отматывание спидометра помогает взвинтить цену на автомобиль, а это уже можно смело называть мошенничеством, и владельцы авто должны нести наказание за это действие. В планах правоохранителей – создание единой базы автомобилей, которая позволит покупателю просмотреть реальную историю покупаемого авто.
Довольно часто продавцы утверждают, что являются первыми владельцами авто, чтобы выгодно продать транспортное средство. На самом же деле, машина до него побывала в собственности, и ее стоимость должна быть значительно ниже. Когда покупатель начнет использовать базу, он уже не станет проводить дорогую диагностику авто – онлайн можно будет узнать о реальном состоянии автомобиля.