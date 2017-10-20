Эксперт: Гройсмана можно поздравить, четыре правительственные реформы и это все всего за неполных два месяца

Премьера Владимира Гройсмана уже можно поздравить, он вышел на шикарные показатели – приняты четыре правительственные базовые реформы и это все всего за неполных два месяца при таком жестком сопротивлении, да еще и в совершенно равнодушном и ленивом парламенте. Вчера он даже не скрывал своей радости. Нужно отдать должное – это еще один триумф его личный и команды, да и вообще власти. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политик, политический эксперт Тарас Черновил.
По его словам, в сухом остатке с четверга свершившимся фактом является только медицинская реформа, потому что от снятия неприкосновенности с себя любимых нардепы привычно будут увиливать не на первых этапах, а уже тогда, когда реально нужны 300 голосов. «Недодавать голоса именно за вариант законопроекта нардепа Левченко будет не власть, а все-таки оппозиция», – отметил Черновил.
Он отмечает, что касается принятия медицинской реформы, то в чем-то шумовые эффекты под Радой сыграли на руку власти, потому что перекрыли кликушество «Оппоблока», «Батькивщины». Поэтому психологический прессинг со стороны противников изменений не сработал. Даже прошла очень проблемная, учитывая Регламент, процедура перед финальным голосованием проголосовать все предварительно отмененные поправки одним списком, поэтому гоп-стоп компания грузинского мошенника и его партнеров таки сделала хоть одно доброе дело.