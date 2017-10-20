Метро на Троещину начнут с аэропорта «Киев»

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, четвертая ветвь столичного метрополитена, длинна которой будет составлять 18 километров, соединит аэропорт «Киев» (Жуляны) с жилым массивом Троещина, передает replyua.net. Отмечается, что новая ветвь будет состоять из тринадцати станций.
«Я сегодня вел беседу о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта «Киев» с инвесторами из Китая. Согласно предварительным данным, стоимость проекта 2 млрд долларов, 85% из них обеспечат наши китайские партнеры (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут финансировать за счет КГГА. Таким образом, из аэропорта «Киев» можно будет добраться метрополитеном фактически в любую точку города», — заявил Кубив.
По словам высокопоставленного чиновника, он пообещал руководству международной группы «Pacific Construction», что КМУ и КГГА запустят проект и доведут его до конца. Степан Кубив отметил, что уже в скором времени состоится встреча рабочей группы, в которой примут участие представители компании, МЭРТ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.